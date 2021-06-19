شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية يعتمد الدرجات العلمية للدفعة 150.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة كُليَّة اللاهوت برئاسة الدكتور القس يوسف سمير، رئيس المجلس، والدكتور القس عاطف مهنيى عميد الكُليَّة، الدَّرجات العلميَّة لخرِّيجى الدّفعة 150، وذلك فى اجتماعه الدَّورى مساء أمس الخميس 17 يونيو 2021.



اجتماع مجلس الكلية

وقد مُنحت تلك الدَّرجات للطُّلاب خرِّيجى البرامج التالية:

ماجستير اللاهوت والرِّعاية MDiv

ماجستير الإعلام والقيادة MML

ماجستير اللاهوت ThM باللغة الإنجليزية

ماجستير القيادة والإدارة MLM باللغتَيْن العربيَّة والإنجليزيَّة.

وماجستير الآداب في اللاهوت MAT



جانب من اعتماد مجلس الكلية الدرجات العليمة

ومن المُقرَّر أن تحتفل الكُليَّة بتخرُّج تلك الدّفعة يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، في الكنيسة الإنجيليَّة في مصر الجديدة.

وكان مجلس الكُليَّة، قَبْل انعقاده، قد قام بجولة تفقُديَّة لمراكز الخدمة في الطَّابق المُلحَق بالكُليَّة: مركز الكنيسة والمجتمع، المكتب الإعلامي للكُليَّة، مكتب الأونلاين، مركز د. مرثا روي للعبادة، ستوديو التَّصوير والبَثّ المباشِر، قاعات الاجتماعات والمحاضرات. حيث تعرَّف أعضاء المجلس بأنشطة كلٍّ منها.