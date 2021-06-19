شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودى: مصر تشهد حراكا تنمويا غير مسبوق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ماجد القصبى، فى تصريح له حول زيارته لمصر التى أختتمها أمس؛ إنها جاءت فى إطار توجيهات كريمة بتنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد القصبى؛ خلال فيديو بثته السفارة السعودية، إن مصر والسعودية بينهما علاقات تاريخية وتجمعها الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار، مصر الحضارة والنيل وقال لقد تعلمنا على أيد المصريين، ونشأنا على الثقافة المصرية سواء أفلام أو مسرحيات أو مسلسلات وهذا صنع انصهار النسيج الثقافى الاجتماعى بين البلدين.

وأضاف القصبى، أنه خلال خلال زيارته لمصر لمس حراكا تنمويا غير مسبوق وقرارات فورية، قائلا إن هذا النهج عكس ثقافة التفاعل والأمل على المستثمرين والمزاج العام وضرب مثلا بإنشاء 2 مليون شقة سكنية فى مصر خلال الأعوام الماضية، و400 مليار جنيه تم تخصيصها للبنية التحتية فى مصر كل هذا أمر مبهر.

وأشار القصبى إلى زيارته لمتحف الحضارات؛ واصفا المتحف بـ"المشرف" يمثل الحضارة والتاريخ.

واختتم كلمته بتمنياته لمصر بمزيد من الازدهار، لأن ازدهارها من ازدهار المملكة العربية السعودية، واصفا البلدين "عينين فى رأس"، داعيا المصريين لزيارة السعودية.

وكان وزير التجارة السعودى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبى قد اختتم مساء أمس زيارة للقاهرة استمرت 4 أيام للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وخلال زيارته استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى كما أجرى عدة لقاءات مع مسئولين مصريين وزار متحف الحضارات.