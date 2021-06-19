الاسم بدال تمويني والتهمة تاجر في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة لحيازته 1,5 طن سكر و480 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية جمعها المتهم ولم يصرفها للمواطنين بقصد الاتجار به بالسوق السوداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.