شكرا لقرائتكم خبر عن منها 615 جنيها ضريبة .. تعرف على تكلفة استخراج رخصة قيادة السيارة والخطوات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رخصة قيادة السيارة الخاصة طبقا لقانون المرور سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدارها وتسمح لسائق السيارة القيادة دون أن يتعرض لمخالفات مالية.. وللحفاظ على سلامة المواطنين اشترط القانون عند تجديدها توافر نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة الخاصة أول مرة.

تواصل «المصري اليوم» تقدم خدماتها للقراء وتنشر خطوات استخراج رخصة القيادة الخاصة والمستندات والرسوم الجديدة المطلوبة في عام 2021.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- استخراج شهادتين طبيتين باطنة وعيون، ويتم استخراجها حاليا من وحده المرور.

- يشترط نجاح المتقدم في الاختبار الفني داخل المرور.

- احضار شهادة المخالفات من نيابة المرور في حالة التجديد فقط

- الذهاب إلى المرور في المنطقة التابع لها السائق المدون في البطاقة الشخصية.

- احضار أصل بطاقة الرقم القومي كشرط للحصول على الرخصة.

- تقديم 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 حديثة.

- شراء طلب الحصول على رخصة قيادة نموذج 256 مرور.

- تقدم صورة من المؤهل الدراسي ومع احضار الاصل للاطلاع.

- رسم الكشف طبي وفصيلة الدم وتقدر بـ 285 جنيه.

- رسم الضريبة يقدر بـ 615 جنيها تشمل رسم تنمية موارد الدولة.

-سعر نموذج 256 بطلب الحصول على الرخصة بـ 6.5 جنيه

- نموذج اختبار إشارات الرخصة الخاصة بـ 10 جنيهات.

- سعر الحافظة الخاصة بأوراق التراخيص 35 جنيها.

- سعر طابع شرطة يقدر 15 جنيها

- سعر استمارة بيانات يقدر بـ 105 جنيهات.

1070 جنيه اجمالي رسوم تجديد رخصة قيادة السيارة الخاصة في حالة التجديد أو استخراجها في أول مرة.