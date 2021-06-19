شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "التضامن" تستأنف صرف مساعدات "تكافل وكرامة" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى: الكهرباء: الدولة تدعم القطاع الصناعى بـ 22 مليار جنيه لمدة 5 سنوات وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول جهود مركز بحوث وتطوير الفلزات فى مايو وزير التعليم العالى يكشف تفاصيل الساعات الدراسية الجديدة وتعديل قانون الجامعات محافظ الجيزة يتفقد رصف شارع السودان وإنشاء موقف السيارات القوى العاملة: صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ 257 عاملا بشركة صناعات غذائية وزيرة الهجرة تبحث عبر "كلوب هاوس" مشكلة شرط التنازل عن الجنسية المصرية للحصول على الألمانية "التضامن" تستأنف صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية الأحد وزير التنمية المحلية: نقدم كل الدعم لأنشطة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وزيرة الصحة تستقبل نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الصحة ترسل للهجرة قائمة بمراكز تلقى لقاح كورونا لراغبى العودة لعملهم بالخارج المدارس تبدأ غدا تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات