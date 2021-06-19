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وقف التأشيرات المؤقتة للمسافرين إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران، فى تنويه لها منذ قليل، إنه فى ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا فإنه اعتبارا من منتصف ليل اليوم 18 يونيو الجارى سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.

وأوصت مصر للطيران، عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتى يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكترونى لمصر للطيران.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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