شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم في كفر الشيخ .. ومديرية التموين : ليس لنا علاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالي محافظة كفر الشيخ بارتفاع شديد ومفاجئ في أسعار اللحوم.

وتفاوت في الأسعار ما بين 120جنيه و 140جنيه للكيلو، الامر الذي أثار استياء وغضب المواطنين، وأن السوق كان استقر على البيع بسعر 100 جنيه للكيلو .

عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قال لـ"المصري اليوم" إن اللحوم غير خاضعه للتسعيرة والجزار ملزم فقط بالإعلان عن سعر بيع اللحوم وأنواعها في مكان ظاهر فقط، وتتم المنافسة بين الجزارين بعضهم البعض لجذب العميل من حيث نوع اللحوم وسعرها، وإن دورنا هو الالتزام بالبيع وفق المعلن عنه من ناحية السعر ونوع اللحوم والصلاحيه للاستهلاك الادمي.

وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إنه تقام العديد من المعارض لبيع اللحوم بالمحافظة للتخفيف عن المواطنين بأسعار معقوله، إضافة لبعض السلع الغذائية المطلوبة للمنزل.