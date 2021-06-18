شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية غدًا (ضوابط وشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية فتح باب تلقى تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021 (الشهادة الإعدادية)، غدًا السبت.

وقال إنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ 20 جنيهًا لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها في خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب، مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة في إعادة التصحيح، ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا في الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد إطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط، ويُحظر تمامًْا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .

وفي سياق متصل، عقد وكيل الوزارة اجتماعًـا مع مديري عموم الإدارات التعليمية الثماني ورؤساء لجان النظام والمراقبة بحضور نادية فتحي مدير عام التعليم العام، وشدد تعليماته بالدقة المتناهية في مراجعة تظلمات الطلاب وإطلاعهم على صور من أوراقهم الامتحانية وكتابة ملاحظاتهم رفقة ولي الأمر، وتنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة وحرصًـا على راحة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع .