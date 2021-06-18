شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نادي المحامين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح أعضاء النقابة العامة للمحامين بمصر مقر نادي المحامين بمدينة دسوق، ومنهم يحيا التوني، وكيل النقابة وحسين الجمال، الأمين العام، وفراج زعفان، نقيب المحامين بكفرالشيخ، والسعيد العبسي، أمين عام نقابة المحامين بكفرالشيخ، وصبري عتمان، عضو النقابة العامة السابق، وذلك بوجود العشرات من المحامين وسهير الزواوي، المحامية بدسوق .

وقال يحيا التوني، وكيل النقابة العامة للمحامين بمصر، لـ«المصري اليوم»: «إنه جاء وأعضاء النقابة العامة للمحامين بمصر لافتتاح مقر نادي المحامين بدسوق وهو في مكان مشرف وتمت الموافقة عليه، كما تمت معاينة ٣ مواقع لاختيار مكان يليق لنادي المحامين بمحافظة كفر الشيخ وتمت الموافقة على مكان متميز بمدينة كفر الشيخ مطل على الطريق الدولي بمساحة 1000 متر مربع وبجوار نادي القوات المسلحة، وأكد أن النقابة العامة توافق على كافة طلبات الجمعية العمومية، وأن مصر تشهد أزهى عصورها في إقامة المشروعات العملاقة في عهد الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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