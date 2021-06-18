شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المناضل السيناوى حجاج الكاشف أحد رموز شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المناضل السيناوى حجاج الكاشف أحد رموز مدينة العريش بشمال سيناء، وشيع جثمانه بمقابر الأسرة فى مدينة العريش. وأعلنت عائلة الكاشف بالعريش، أن الراحل أحد رموز العمل الفدائى، وأوكل إليه تنفيذ مهام ضد الاحتلال الإسرائيلى أثناء فترة احتلال سيناء.

وقال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن البطل حجاج الكاشف، من بين أبطال أبناء قبائل سيناء وعائلاتها الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء.

وأضاف جهامة، أنه تقديرا لدوره الوطنى، تم منحه نوط الامتياز تقديرا لجهوده الوطنية.

وأشار رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن "الكاشف" كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين أثناء فترة احتلالها، تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة.

وقال إن لهذا الرجل بصمة نضالية وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، كما كان رمزا بارزا وأحد المشهود لهم بالعمل لصالح الوطن فى كل الظروف .

وأشار الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن الفقيد عضو جمعية المجاهدين التى وصل عدد أعضائها لـ 757 وجميعهم من المجاهدين أصحاب الدور الفدائي من رجال وسيدات من مختلف أنحاء سيناء كانوا عيون الوطن خلال فترة الاحتلال.

وأوضح أن جمعية مجاهدى سيناء، أشهرت وتتبع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، ومهمتها تقديم الخدمات المتنوعة للأبطال الفدائيين الذين أدوا دورهم البطولى فى خدمة الوطن، وأيضا تقدم الجمعية خدماتها لأسرهم بعد رحيلهم، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد باسمه واسم كل الأبطال من أبناء سيناء.