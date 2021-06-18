شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الثقافة الروسى تشيد بمقتنيات المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، نائب وزير الثقافة الروسى أولغا ياريلوفا، وذلك على هامش زيارتها لمصر فى إطار فعاليات عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا 2021/2022، تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

تضمنت الزيارة جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات، للاستمتاع بهذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع أثرية متميزة.

وأعربت نائبة وزيرة الثقافة الروسى، عن إعجابها بأسلوب العرض المتحفى للقطع الأثرية، والتى تروى تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تطوير نظام العرض المتحفى المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.



خلال الزيارة

جدير بالذكر أن نائبة وزير الثقافة الروسي كانت قد قامت صباح اليوم بزيارة إلى منطقة آثار أهرامات الجيزة شاهدت خلالها هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة أبو الهول والبانوراما.