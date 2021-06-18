شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة: مواقع التواصل الاجتماعى مهمة وفعالة للترويج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن التوجه العالمى حاليًا نحو التسويق الرقمى حتى قبل جائحة كورونا، وبعد الجائحة تضاعفت مساحة الإعلان على التسويق الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق رحلات افتراضية وفى بداية كورونا، أطلقت الهيئة رحلات افتراضية على المنصات الخاصة بهيئة تنشيط السياحة، وبعدها تم إطلاق حملة كبيرة في شهر يونيو 2020 قبل فتح الطيران في الأول من يوليو 2020.

وأشاريوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى فتحت أبوابها إلى السياحة ومازال العدد في تصاعد، مضيفًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أداة حديثة لكنها مهمة جدا وفعالة للترويج السياحى.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه يتم متابعة مسارات التطعيم وفتح السياحة للمواطنين في الدول العربية، ونتوقع أنه عن قريب ستكون الأسواق العربية من أوائل الأسواق التى ستفتح السياحة إلى مصر، وتم استضافة عدد كبير من المدونيين والمؤثرين العرب فى الأشهر الماضية.