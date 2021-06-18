أخبار مصر

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من براغ

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، القادمة من براغ وعلى متنها 97 راكبًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا إلى مطار الغردقة الدولي.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إنه فور وصول الطائرة تم استقبالها بتقليد رش المياه، الذي يعد تقليدًا دوليًا للترحيب بقدوم أول رحلة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس ، والحفاظ على صحة الركاب.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا