مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من براغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، القادمة من براغ وعلى متنها 97 راكبًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا إلى مطار الغردقة الدولي.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إنه فور وصول الطائرة تم استقبالها بتقليد رش المياه، الذي يعد تقليدًا دوليًا للترحيب بقدوم أول رحلة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب.