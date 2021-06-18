شكرا لقرائتكم خبر عن رابط ومواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر البحث عن فاتورة التليفون الأرضي أخبار مصر اليوم، وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE مواعيد إصدار فاتورة التليفون الأرضي وكذلك مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال ومواعيد قطع الحرارة عن التليفون المنزلي وتستمر كل مرحلة من المراحل الثلاث مدة شهر، وتفرض الشركة غرامة تأخير بعد قطع الحرارة.

وحددت الشركة موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة عن شهر يونيو ليبدأ يوم 15 يوليو المقبل، وهو موعد إصدار فاتورة المحاسبة عن شهور إبريل ومايو ويونيو 2021.

وتعطي شركة WE فترة شهر يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي خلالها تنتهي يوم 14 أغسطس المقبل، وتقوم بعدها بتحويل الهاتف الأرضي للعمل بنظام الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 أغسطس للعملاء غير مسددي الفاتورة.

تمنح الشركة المصرية للاتصالات شهرًا آخر يمكن خلاله سداد فاتورة التليفون الأرضي لعودة إمكانية الاتصالات إلى التليفون ينتهي في 14 سبتمبر، وتبدأ الشركة اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر فرض غرامة تأخير وقطع الاتصالات عن الخط فلا يتصل ولا يستقبل.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إما من خلال الاتصال برقم 140 الخاص بدليل التليفونات، أو من خلال الدخول علي موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول من هنا على رابط الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والذي يتم خلاله إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

يمكن تجربة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة للعملاء المسددين، ولكن ستظهر لهم تلك الرسالة: «لا توجد فواتير مستحقة» في حالة سداد فاتورة شهر إبريل 2021.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي المعتمدة من المصرية للاتصالات

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي عند صدورها من خلال 12 طريقة تعتمدها الشركة المصرية للاتصالات وهي:

خدمة فودافون كاش، عبر خدمة فورى، سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE، مكاتب البريد، خدمة Bee، ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي CIB والأهلي المصري، خدمة سداد، خدمة ممكن، خدمة خدماتي، خدمة أمان، خدمة مصاري، الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.