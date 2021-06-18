شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع الأستاذة سهام يوسف،وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات طلاب الدبلومات الفنية،والتي تبدأ امتحاناتها التحريرية بداية من غدٍ السبت الموافق 19 يونية وتنتهي الأول من يوليو 2021 بمادتي التربية الدينية واللغة العربية، وبداية من اليوم التالي ستبدأ الامتحانات في المواد التخصصية، وذلك بعدما تم الانتهاء من امتحانات العملي والتي بدأت يوم السبت الموافق 5 يونية 2021، حيث تستقبل 125 لجنة 28203 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

وجه المحافظ، وكيلة الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، وكذا استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 124 استراحة تستقبل 250 رئيس لجنة ومراقب أول ( من خارج المحافظة ).

كما ناقش محافظ بنى سويف مع مسئولي التعليم، الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة، خاصة وأن ستجرى الامتحانات التجريبية على مدار 3 أيام بداية من يوم 21 يونية وحتى 23 من نفس الشهر الجاري، حيث تستقبل لجان الثانوية 16757 طالب وطالبة، بواقع 14272 طالبا وطالبا سيؤدون الامتحانات اليكتروني وورقي، و2485 طالبا وطالبة «منزلي ودمج» سيؤدون الامتحانات ورقيا، والتي أكدت وكيلة الوزارة بشأنها أنه تم استلام أرقام الجلوس، وتسليمها للإدارات التعليمية، وكذا استلام 20 صندوق الخاصة بالأسئلة وتأمينها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية

من جهتها، أكدت سهام يوسف أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية(صناعي، زراعي، تجاري) ،حيث تم عقد اجتماع بحضور مدير عام التعليم الفني ومديري مراحل التعليم الفني، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات،والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمي وأن تكون الاستراحات الخاصة بالمعلمين على أعلى مستوى وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان،بحيث لا يتجاوز العدد 14 طالباً بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان،موضحة أنه سيتم توفير التطعيم بلقاح كورونا للمعلمين والإداريين المسئولين عن الامتحانات العامة بالتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدة على أنه توفير كافة سبل الراحة والمطهرات والتعقيم باستراحات رؤساء اللجان، وكذا لجان الامتحانات