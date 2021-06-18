شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بأوغندا توضح آلية امتحانات المصريين فى كمبالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفارة جمهورية مصر العربية فى العاصمة الأوغندية "كمبالا"، إن وزارة التربية والتعليم، وافقت على التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج الدور الثاني 2020/2021 بدون التقدم لامتحانات الدور الأول، وتأجيل موعد امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى إلى يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021 بدلاً من التاريخ المقرر بإعلان التقدم، وذلك نظرا لظروف جائحة كورونا (مرفق التعليمات).

وأضحت أنه سيتم عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب الحاصلين على شهادة غير معادلة لمثيلاتها بجمهورية مصر العربية ويرغبون فى التقدم لأداء امتحانات ابناؤنا في الخارج، علي أن يتم عقدها مع مواعيد امتحانات الدور الثانى، وفقا لما هو متبع فى الأعوام السابقة.

كما وافق وزير التربية والتعليم على منح طلاب جميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي الذين يدرسون بالخارج على نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج ومتواجدين بمصر في الفترة الحالية فرصة للامتحان(online) بطريقة الامتحان المنزلي (take home exam) أسوة بما تم مع الطلاب المقيمين بالخارج.