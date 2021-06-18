شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الأقصر»: إطلاق «الأكاديميات الرياضية» لاكتشاف المواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التعليم الأقصر، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وافق على إطلاق الأكاديميات الرياضية «مراكز التنمية الرياضية» مؤكدا أن القرار سيعود بالنفع لمصلحة أبناءنا الطلاب .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأقصر تضم أكاديمية رياضية بمدرسة الأقصر الإعدادية الثانويه الرياضيه، لافتًا إلى الأكاديميات تؤهل شخصية الطالب كما تساعد في اكتشاف المواهب من الطلاب .