شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر من الأكل خارج المنزل بسبب جرثومة المعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الأكل خارج المنزل، موضحًا أن الأكل خارج المنزل ليس نظيفًا.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على الآباء والأمهات منع أولادهم من تناول الطعام خارج المنزل حفاظا على صحتهم.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن البروتينات لا يتم حفظها بطريقة صحيحة في الثلاجة، مؤكدًا أن جرثومة المعدة والتسمم الغذائي منتشران جدا بسبب الأكل غير الصحي.