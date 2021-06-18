شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القليوبية: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لمدارس المحافظة غدا السبت، حيث يؤدى ٥٣٨٤٤ طالبًا وطالبة، الامتحان في ١٧٨ لجنة.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ضرورة التعقيم والتطهير بجميع اللجان والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب بجانب تقليل أعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا للتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

كما شدد على توفير جو من الهدوء والالتزام داخل اللجان الامتحانية وتوفير الطمأنينة لأبنائنا الطلبة والطالبات عند أداء الامتحانات.

وأكد على أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لتذليل كافة العقبات وحلها باقصى سرعة وهناك تواصل فعال بينها وبين غرف العمليات في جميع الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات.