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هل الأطفال بعيدون عن الإصابة بجلطات القلب؟ الدكتور حسام موافي يجيب (فيديو)

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كرات الدم الحمراء إذا تعرضت لنقص في الأكسجين لا يحدث شيء، ولكن الجسم يعاني.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأمراض الوراثية تؤدي إلى تحول كرات الدم الحمراء إلى شكل المنجل في حال تعرضها لنقص الأكسجين.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الأطفال الصغار لا يمكن أن يصابوا بجلطة في القلب.

وأوضح أن الخلايا المنجلية تسبب «قفلات» في شرايين المخ والقلب والأمعاء والأقدام والطحال، موضحا أن الخلايا المنجلية لا تعيش أكثر من 120 يومًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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