شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون ساحة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجبنى مشروع ساحة مصر بحى الشرق، وذلك في إطار زيارة وفد «محلية النواب» لمحافظة بورسعيد لتفقد ومتابعة المشروعات الجارية ببورسعيد في كافة المجالات .

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة ساحة مصر يتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، لافتا لأهمية تصاميم الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.

ومن جانبه، أشاد رئيس «محلية النواب» بمشروع ساحة مصر والذى يؤكد على الهوية المصرية ويشير لجهود أبناء مصر خلال حفر قناة السويس، كما يتناسب مع طبيعة التطوير والتنمية الذي تحققه المحافظة في كافة المستويات.

محافظ بورسعيد و لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون ساحة مصر