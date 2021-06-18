شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية العام المقبل.. فى الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " بدء طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية العام المقبل.. نائب وزير الإسكان: طرح وحدات البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية للحجز فى نوفمبر المقبل.. ولأول مرة فى مصر فندق 5 نجوم من الطابق الـ50 وحتى الطابق الـ 70 .. ومدير المشروع: أول مبنى من نوعه فى مصر.

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