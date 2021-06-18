سيدة تقتل ابنها وتطعن زوجها وابنتها بسكين في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

قتلت ربة منزل بمدينة طنطا ابنها طعنصا بسكين، وحاولت قتل زوجها وابنتها بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارصا من العميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص وإصابة آخر بمنطقة طه الحكيم بدائرة القسم.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل شاب على يد أمه وإصابة والده بجروح طعنية متفرقة، وجرى القبض عليها، وتبين من الفحص المبدئي إصابتها بنوبة نفسية دفعتها لارتكاب الجريمة، فجرى اقتيادها إلى ديوان القسم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.