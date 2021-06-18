وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات الأوبرا باليوم العالمي للموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، برنامج احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر باليوم العالمي للموسيقى، والموافق الاثنين 21 يونيو ويتضمن ألوانًا فنية متنوعة على مسارحها في القاهرة والإسكندرية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أنه في الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي مجموعة من أشهر أعماله الجاز العالمية الموسيقية والغنائية.

وعلى التوازى بمسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض أعمق مما يبدو على السطح تصميم وإخراج مناضل عنتر حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية.

وفى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية حفلاً بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن إخراج حازم طايل يضم مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية باللغات العربية ، الإيطالية ، الإسبانية ، الفرنسية والانجليزية.

يذكر أن عيد الموسيقي بدأ لأول مرة فى 21 يونيو عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانغ حين كان وزيراً للثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين أداء الهواة ، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم.​