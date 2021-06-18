تحويلات مرورية بميدان عرابى في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن الغلق الكلى لحركة المرور من ميدان عرابى اتجاه طريق السويس؛ لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان عرابى بالقاهرة الجديدة.

وسيتم تحويل حركة مرور المركبات يساراً اتجاه شارع يوسف السباعى فيميناً شارع مصطفى كامل إتجاه طريق السويس .. إعتباراً من الساعة 1,00 صباح يوم السبت الموافق 19/6/2021 وحتى 6,00 صباح نفس اليوم.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.