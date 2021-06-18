"بتنزل فيديوهات على تيك توك".. سر قفز قاصر من الطابق الثالث بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"هاخد الموبايل منك" بتلك العبارة هددت ربة منزل ابنتها بسبب كثرة استخدامها للهاتف المحمول دون توقف ونشرها مقاطع عبر تطبيق "تيك توك". لم تدر الأم أن الأمر قد يؤول إلى سيناريو قد يودي بحياة فلذة كبدها بعدما شرعت في الانتحار قفزا من شرفة المنزل بالعمرانية لتصارع الحياة داخل المستشفى.

صباح الجمعة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إشارة من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو ونقلها إلى المستشفى للعلاج.

ووجه العميد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة بينما يتوجه فريق آخر إلى المستشفى للوقوف على حالتها الصحية.

تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، توصلت إلى أن فتاة تبلغ من العمر 17 سنة أقدمت على الانتحار قفزا من شرفة المنزل بالطابق الثالث بعد مشادة كلامية حادة بينها وبين والدتها.

جهود البحث والتحري وسماع أقوال الأم أمام الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، ومعاونيه الرائد هاني عجلان والنقيب عبد الرحمن محمدين كشفت كواليس ما جرى في الصباح.

نهرت الأم ابنتها القاصر على أفعالها "الطائشة"-حسب وصفها- لاسيما إمساكها لهاتفها المحمول على مدار الساعة بل ونشرها مقاطع عبر تطبيق "تيك توك" أثارت غضب الأم وطالبتها بالتوقف عن ذلك.

مع تكرار تهديد الأم لابنتها بسحب الهاتف منها، قررت الفتاة التخلص من حياتها وقفزت عبر شرفة المنزل لتصاب بكسور متفرقة بالجسم ونُقلت إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.