عنصر المفاجأة كلمة السر.. كواليس سقوط "مستريح البدرشين" في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضربة أمنية ناجحة وجهها رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالقبض على "مستريح البدرشين" بعد استيلائه على ملاييين الجنيهات من الأهالي.

تعددت البلاغات بقسم شرطة البدرشين من قبل نحو 30 شخصا يتهمون شخصا يدعى "أسامة.أ." بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تصل نحو 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية.

حسب المحضر الجماعي الذي حرره الضحايا، لم يلتزم "سستريح البدرشين" بالوعد الذي قطعه على نفسه رافضا رد المبالغ لأصحابها وتوارى بعدها عن الأنظار.

وشكل العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، فريق بحث بمشارةك المقدم حسام بكير وكيل الفرقة، لفحص البلاغات وتتبع نشاط المتهم.

تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين توصلت إلى أن المتهم صادر ضده 25 حكما قضايا متنوعا، وأنه يختبئ في شقة بمنطقة الهرم خشية ملاحقته من الضحايا.

معلومات سرية وردت للنقيب أحمد فايز معاون مباحث البدرشين بتردد المتهم على أحد المنازل بدائرة المركز، فانطلقت مأمورية استهدفته وأسفرت عن ضبطه بفضل عنصر المفاجأة.

وجرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.