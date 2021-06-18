شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٩٠٠ كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة على أصحاب المصانع والمخابز، بمدينة العاشر من رمضان برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع، أسفرت جهودها عن ضبط 80 كيس حلويات زنة الكيس 5 كجم بإجمالي 400 كجم مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع حلويات للاطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 890 جنح ا.د.ط ضد صاحب المصنع وللنيابة التصرف.

كما تم ضبط 20 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي وزن 500 كجم مجهول المصدر بمصنع لتصنيع الصلصة بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 891 جنح ا.د.ط ضد صاحب المصنع وللنيابة التصرف ،كما تم ضبط 200 كجم من مادة تستخدم في صناعة الأحذية بمصنع لتصنيع الأحذية مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 892 جنح ا.د.ط ضد صاحب المصنع، بالإضافة إلى تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين .