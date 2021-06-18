شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: خطط مصرية طموحة لمواجهة تحديات مكافحة التصحر بحزمة من المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية برئاسة الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز والمنسق الوطني لإتفاقية مكافحة التصحر احتفالا باليوم العالمي لمكافحة التصحر حيث يقام الإحتفال هذا العام تحت شعار: «إصلاح النظم الإيكولوجية.. الأراضي.. التعافي.. (أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل) بحضور الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب الأكساد بالقاهرة، والدكتور سعد موسي المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية ونخبة من أساتذة المركز.

اليوم العالمي لمكافحة التصحر

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء ان هذا الإحتفال ياتي ضمن الوفاء بالالتزامات القومية التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) على الدول الأعضاء بها على مستوي العالم موضحا أن إصلاح النظم البيئية المتدهورة يعمل على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية ويعزز من المقومات الطبيعية التي تزيد من قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات المناخية الحادة والحرجة كالجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية.

واضاف «زغلول» ان مكافحة التصحر تؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من إنتشار الأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية التي هي مصدر الغذاء للبشرية، كما يؤدي عدم المضي قدماً بفاعلية وبشكل عاجل لمكافحة التصحر على المستوي العالمي إلى تهديد بقاء البشرية وإعمار كوكب الأرض بشكل كبير.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن إستصلاح الأراضي يساهم بشكل كبير في التعافي الإقتصادي بعد زوال جائحة «كوفيد-19» فالإستثمار في إستصلاح الأراضي يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نتائج إقتصادية كبيرة تعود بالنفع على النساء والشباب وتضمن مستقبلاً أفضل وواعدً للمجتمعات حول العالم.

وأشار «زغلول» إلى أن الدول التي ستلتزم بتطبيق حزمة من الإجراءات تضمن مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي ستحقق زيادة معنوية وملموسة في مساحات الأراضي المستصلحة والمنتجة لديها في إطار إستراتيجة التنمية المستدامة 2030 بما يضمن الحفاظ على كوكب الأرض والبشرية من أخطار المجاعات وإنخفاض الدخل وما يستتبعه من إستنزاف الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة الحساسية لمخاطر الكوارث البيئية المحتملة مستقبلاً.

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إلى ان مكافحة التصحر يسهم في بناء علاقات أفضل بين الدول ويحقق التوازن مع النظم البيئية والمجتمعات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص خاصة في مجال إنتاج الغذاء والأعلاف والألياف.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعاطي المنسق التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ورئيس لجنة العلم والتكنولوجيا أن الإحتفال هذا العام يأتي ليلقي الضوء على أهمية مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة على مستوي العالم خاصة في المناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف مثل جمهورية مصر العربية، والذي من شأنه بناء القدرات الإقتصادية للمجتمعات ورفع قدراتها على التصدي للتحديات البيئية المختلفة مما يساعد على خلق وظائف جديدة وزيادة الدخل الفردي والناتج القومي ويحقق الأمن الغذائي للمجتمعات وإستقرارها حول العالم. واضاف «عبدالعاطي» أن الحفاظ على النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها أصبح اليوم ضرورة ملحة ولم يعد ترفاً يمكن للبشرية إغفاله حيث أن الأخطار المترتبة على إهمال هذا التوجه تؤدي إلى تعريض البشرية بالكامل إلى إضطرابات وصراعات قد تصل إلى تهديد الأمن والسلام العالمي بحلول عام 2050.

اليوم العالمي لمكافحة التصحر

ومن ناحيته قال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب الأكساد بالقاهرة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم خاصة النساء والأطفال. وقبل خمسة وعشرين عاما اعتمد ١٩٧ طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التصحر على الصعيد العالمي. ولكن ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، كما يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 % سنويا.

وشدد «خليفة» على انه يجب علينا العمل بشكل عاجل على تغيير هذه الاتجاهات لان حماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعدنا أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.

واوضح «خليفة» علينا ان نعترف ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي، بحتمية مكافحة التصحر في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى ضرورة نعاون مركز بحوث الصحراء والمؤسسات العلمية لدول أفريقيا التي تعاني من التصحر وذلك لتقديم خبرات المركز إليهم من أجل مكافحة التصحر وتوفير الأمن الغذائي .

اليوم العالمي لمكافحة التصحر

ومن جانبه قال الدكتور سعد موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية أن مشكلة التصحر من التحديات التي تواجه ليس فقط مصر ولكن ايضا تواجه بعض الدول الإفريقية موضحا أن هناك أكثر من 240 مليون شخص يعانون من الفقر ومشكلة سوء التغذية وأن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير الزراعة وتعاون القطاعات المختلفة تعمل جهود كبيرة لمواجهة مثل هذه التحديات.

واضاف «موسي» ان إجراءات مواجهة هذه التحديات تشمل إجراء وقف التعدي على الأرض الزراعية، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف، والمشروع الوطني لإنتاج البذوروتحويل نظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلى طرق ري حديثة، ومحطات التحلية في ربوع مصر، والمشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وذلك لمكافحة مشكلة التصحر لتحقيق الأمن الغذائي المصري حتي لا تتفاقم المشكلة ونصبح غير قادرين على حلها مشيراً إلى أن العلاقات الزراعية الخارجية تدعم البحث العلمي وتعمل على تسهيل المشروعات البحثية والتعاون بين القطاعات المختلفة .