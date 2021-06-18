شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بمعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان،انه تم اليوم الجمعة بدء الدراسة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل الدراسة بنظام التعليم الهجين في الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2020/2021، وذلك في جو من الهدوء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضاف عميد المعهد، بأن الدراسة بدأت اليوم بمقر المعهد بالحرم الجامعى بصحارى. وذلك بحضور رؤساء الأقسام العلمية بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس بكافة الدرجات (دبلوم – ماجستير – دكتوراة) والتخصصات ومن أبرزها السياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والموارد الطبيعية والانثربولوجي واللغات الإفريقية.

وأوضح عمران، أن الدراسة ستعتمد في اقسام المعهد المختلفة على النظام التعليمي الهجين، الذي أقره المجلس الاعلى للجامعات، وهو نظام يمزج ما بين حضور المحاضرات، وجهاً لوجه داخل المدرج مع القائمين بالتدريس، وعملية التلقى الإلكترونى وذلك من خلال المنصة الرقمية الخاصة بجامعة أسوان والتى يطلقها المعهد على شبكة الإنترنت للتفاعل مع القائمين، بالتدريس وأيضاً تم تحميل المحاضرات والمقررات، والشروح الإضافية على تلك المنصة من خلال الاستعانة، ببعض البرامج الحديثة، التي تسهم في إكساب الطلاب مهارات التعلم الإلكترونى والتعليم عن بعد. ووجه عمران بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وظهور النتيجة للفصل الدراسى الاول في اسرع وقت.