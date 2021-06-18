شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تُصدر نشرة أسبوعية بأنشطة الهيئة بهدف دحض الشائعات ومنع البلبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الدورية الإخبارية الرابعة، والتي تحمل اسم (رعاية نيوز)، وتتضمن إنجازات وأحداث وفاعليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستهلت النشرة، بتأكيد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان على أن رحلة مصر نحو تقديم خدمات صحية عالية الجودة بدأت بالدستور الذي أقر قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركته فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، ومؤكدًا خلاله أن دعم القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي كان له دور كبير في إصلاح النظام الصحي بمصر.

وشملت النشرة لقاء الدكتور أحمد السبكي مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمتابعة الاستعدادات التنفيذية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى جولاته الميدانية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة ومنها مستشفيات أبورديس ورأس سدر ودهب المركزي ومركز طب أسرة الجديد بدهب استعدادًا للتشغيل الرسمي قريبًا، وتصريحه بأن "محافظة جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر عام 2022/2021" بما تمتلكه من مقومات سياحية وإمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة والتي ستجعلها أهم الوجهات والمتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

كما شملت النشرة، الجولات الميدانية للدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى بعض المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، ومنها مستشفيات الكرنك الدولي وطيبة التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي ووحدات طب أسرة الدبايبة والهنادي والقرايا والنجوع بحري، إلى جانب اجتماعاته مع مديري فرع وإدارات ومستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالأقصر لوضع آليات العمل لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين من أبناء المحافظة، مع بداية التشغيل الرسمي لها أول يوليو المقبل.

وتضمنت النشرة الإخبارية الرابعة، إعلان تسجيل أكثر من 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف عائلي من خلال أتوبيس التوعية والتسجيل وحملات طرق الأبواب لحملة (سجل في مكانك) في محافظة السويس والتي سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إنقاذ حياة مريض بعد إجراء عمليتين لتركيب منظم بالقلب وإصلاح كسر بالحوض له تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بها في 16 فبراير من العام الجاري.

وتضمنت أيضًا، جولات المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية إلى محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتفقده لسير العمل ببعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة بها، ومنها مركزي طب أسرة علي بن أبي طالب والحي الإماراتي ببورسعيد، إضافة إلى متابعته لأعمال التطوير الجارية بمستشفيات التضامن والنساء والولادة التخصصي والمبرة بورسعيد، في إطار التطوير الدائم لمنشآت الهيئة للارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

واختتمت النشرة، بتدريب هيئة الرعاية الصحية 1000 من العاملين بمختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد على برنامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم المعتمد من جمعية القلب الأمريكية(AHA)، إضافة إلى إجراء أكثر من 7000 عمليات وجراحات في مختلف التخصصات الطبية فائقة الدقة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الآن، وكذلك نجاح تسجيل 3 منشآت صحية تابعين للهيئة ببورسعيد، لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة عام، وهم مركزي صحة طب أسرة بحر البقر الجديدة ومصطفى كامل، بالإضافة إلى مستشفى الحياة بورفؤاد إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل وعلاج مرضى كورونا ببورسعيد منذ بداية ظهور الفيروس في مصر وحتى الآن.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية دورية تصدر بشكل أسبوعي عن انجازات وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطن، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير ونشر الحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية لإبراز أهم الإنجازات والخدمات الصحية المتوفرة التي تهم المواطنين للانتفاع بها، وكذلك دحض الشائعات في حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.