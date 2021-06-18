شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الأقصر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالاقصر، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لمدارس المحافظة غدًًا السبت، حيث يؤدى 12 الف طالب وطالبة، الامتحان في 55 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وقامت اللجان المكلفة بتعقيم وتطهير جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بجانب تقليل اعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الاحترازية .

واكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعلم، على انه تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل اوراق الاسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.