شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: حملات توعية بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة، حملة للتوعية بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس في إطار جهود الدولة للتوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال نجيب، إن حملة التوعية استهدفت جميع العاملين بجميع الافرع التابعة للشركة وتهدف للتعريف بسبل الوقاية من فيروس كورونا والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار سعيها لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان.

وذكر نجيب قام فريق التوعية بتوعية العاملين بالأفرع المختلفة بطرق الوقاية من الفيروس وطرق تقوية المناعة وفوائد اللقاح الجديد والتأكيد على ضرورة استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة العاملين .

وأضاف، تم تعريف العاملين بكيفية التسجيل الإلكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الصحة والتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقى اللقاح لتقليل أعداد الإصابات والتغلب على الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفى سياق متصل قامت إدارة الأمن بتوعية العاملين بضرورة الحفاظ على ممتلكات الشركة ضد السرقة وضرورة ضبط النفس ومراعاة الله في العمل وعدم التعدى على ممتلكات الشركة.