شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الفيوم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أكرام حسن وكيل وزارة التعليم بالفيوم إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/ 2020م والمقرر انطلاقها غدا السبت 19 يونيو 2021، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم انتهت من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات، بتوجيهات ومتابعة وإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأكد وكيل الوزارة على أنه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة وبلغ عددها 164 لجنة.

كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، وبلغ عددها 28 استراحة على مستوى المحافظة وبجميع الإدارات التعليمية بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث (الأسرة – البوتاجازات - المراوح – الثلاجات - المبردات) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

أكد دكتور أكرم حسن، على مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفا أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم لجميع اللجان والاستراحات على مستوى محافظة الفيوم ، لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبز المدعم للاستراحات والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

قدم وكيل الوزارة رسالة شكر للمهندس طة البنا مدير عام التعليم الفني بالفيوم وذلك للجهد المبذول في العمل وكذلك رسالة شكر لمسئول الاستراحات ومسئول لجان التعقيم ومشرفي ومسئولى غرفة العمليات ، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والإخلاص في العمل من أجل تهيئة المناخ المناسب خلال فترة الامتحانات للطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان بسهولة ويسر وآمن وسلام.