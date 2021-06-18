شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «الكابوس» بثقافة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د.أحمد عواض ختام ليالي العرض المسرحي «كابوس» على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، فرقة التجارب النوعية ضمن عروض الموسم المسرحى الذي تنظمه الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، وبحضور لجنة التقييم المكونة من د. حمدى عطية، د. أحمد خميس، الكاتب سعيد حجاج، إكرامي إسماعيل، ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية وسط حضور جماهيرى والإلتزام بالإجراءات الإحتزاية.

العرض تأليف ميشيل منير، ملابس منة أحمد، أشعار أحمد عطا، تأليف موسيقي رائف يوسف، استعراضات شريف مبارك، مساعدين الإخراج يحيي ياسر، عبدالرحمن شوقي، مخرج مساعد ابراهيم عبدالسلام، اضاءة محمد سالم، ديكور محمد على إخراج إسلام تمام، بطولة زياد عباس، منه مجدى، أحمد ياسر، عبدالرحمن عيسي، هبه عمر، محمود محمد، عبدالرحمن مجدى، احمد ضياء، محمد اسماعيل، عبدالرحمن محمود، أحمد محمود، عبدالرحمن خالد، أكرم عطوة، أحمد محمد، محمد نصر.

تدور احداثه حول مجموعة من الشباب تحاول الخروج من المدينة التي يوجد بها بائع الوهم الذي يوهم الناس دايما بالخروج منها عن طريق تغمية عيون سكانها ومنهم المعتوة ومساعدة بائع الوهم.