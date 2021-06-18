شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء دار مناسبات الخياط بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن قرار أصدره المحافظ بإعادة إنشاء دار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ على نفس المساحة القديمة، وسيتكون من مبني مكون من دورين «دور رجال، دور سيدات»، ومبني آخر ملحق على مساحة اضافية متكامل الخدمات ( ديني، طبي، خدمي، اداري ).

ويخدم دار المناسبات دون ان يؤثر على المساحة الاساسية لدار المناسبات، كذا بدروم بكامل المسطح كجراج للسيارات حتى يساهم في انضباط الحركة المرورية بالمنطقة، وذلك على احدث طراز معماري طبقًا للمعايير الفنية ليليق بأهالي مدينة كفرالشيخ.