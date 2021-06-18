شكرا لقرائتكم خبر عن «ظلال» على مسرح قصر ثقافة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الهيئة العامة ء الثقافة من خلال فرقة السويس القومية المسرحية أولي ليالي عروضها ليلة امس على مسرح قصر ثقافة السويس «أونلاين» بعرض مسرحية «ظلال» تأليف وإخراج خالد توفيق، مساعد مخرج عبدالرحمن أبوكارما، مخرج منفذ، محمود عثمان، موسيقي وألحان عادل عثمان، أشعار ميشيل منير، تعبير حركي كريم طارق مدبولي، يدور العرض حول مجموعة من الاناس يعيشون في قبو معتم، ومن خلال جدالية الضوء والظل يتم استعراض حالات إجتماعية وإنسانية مختلفة، والجميع يكون في حالة إنتظار للنور الذي سيأتي لمحو كل هذا الظلال، ومن المقرر ان يستمر العرض حتي ٢٤ يونيو الجاري.