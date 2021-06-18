شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تحدد الأشخاص المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم تحدد الأشخاص المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية غدا

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