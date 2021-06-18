القوى العاملة: صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ 257 عاملا بشركة "هني ويل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 304 آلاف و86 جنيها من الصندوق بالوزارة لـ 257 عاملا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هنى ويل"؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان في بيان له، الجمعة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية عن الحالات التى يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، بحضور 73 عاملا من 43 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة بنطاق المحافظة.

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية، أهمية السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين بالمنشآت والمصانع، مقدما شكره للشركات المشاركة على الدور الحيوي لها فى القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، داعيا كافة المنشآت إلى الاهتمام بتوعية العمال بداخلها بمجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكدا أهمية تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بكل منشأة للحفاظ على الأمن الاقتصادي للمنشآت.

وتناولت الندوة شرح كيفية تحرير المحاضر الفورية الكيميائية للشركات التي تقوم بمخالفات دون الرجوع منها إلى دليل الإجراءات والقانون، وتم تحديد المسئولية بالمواعيد القانونية للإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية وتسليم الاحصائيات نصف السنوية للمكتب المختص، فضلا عن كيفية إعداد خطط الطوارئ لكل منشأة على حدة.