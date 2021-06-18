جثتان في 3 سنوات.. لماذا قتلت سيدة الإسكندرية طفلتي زوجها بنفس الطريقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية في كشف لغز جريمتي قتل طفلتين على يد زوجة والدهما.

قدمت ربة منزل على قتل طفلتى زوجها بزعم الوقيعة بينهما بالإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف غموض الحادث وضبط المتهمة .

تلقى قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مستشفى العامرية العام باستقبالها جثة طفلة 3 سنوات مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من علو وما قرره كل من والدها، عامل، 29 سنة، وشقيقة والدها ربة منزل مقيمان بذات العنوان أنه حال لهو المتوفية أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت مما أدى لوفاتها ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما ربة منزل، 24 سنة، مقيمة بذات العنوان.

ألقى رجال المباحث القبض عليها .. وبمواجهتها اعترفت وعللت قيامها بذلك بسبب قيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وزوجها (والدهما) بتحريض من جدتهما..

وأضافت بقيامها بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلا بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها.