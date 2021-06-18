شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في الحرارة واضطراب الملاحة .. حالة الطقس من السبت إلى الخميس 28 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 19 يونيو إلى الخميس 24 يونيو 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 19 يونيو إلى الخميس 24 يونيو 2021.

- حالة الطقس السبت 19 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 36 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

- حالة الطقس الأحد 20 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 21 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 22 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 36 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 23 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الخميس 24 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 19 يونيو إلى الخميس 24 يونيو 2021.