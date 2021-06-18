شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالزي الفرعوني والورود لأول رحلة سياحية شارتر لمرسى مطروح من كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبال مطار مرسى مطروح الدولي لأول رحلة طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحاً، وذلك وسط حفاوة وترحيب مع استقبال بالزى الفرعوني والورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام ، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمطروح.

حيث قام مكتب وزارة السياحة بمطروح وادارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة بتنظيم الترحيب والاستقبال بالزي الفرعوني والورود مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والاثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الاجنبية ، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابه.

حيث وصلت الطائرة السياحية لمطار مرسى مطروح القادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بإجمالي عدد 187 سائحا تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر ، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.

مطروح كازاخستان