شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يبحث مع وزير الزراعة الأردني مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى ختام زيارته للاردن، المهندس خالد حنيفات وزير الزراعه الأردني، وبحضور السفير المصري بالأردن، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعه.

تناول اللقاء النتائج الجيدة التي حققها مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، وذلك في كل من الأردن ومصر، مشيدا بدور وزاره الزراعه الأردنية في دعم جهود المشروع في الأردن خاصه وان هناك مساحات كثيره من أراضي المراعي بها.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير والوفد المرافق له من المربيين والمهندسين لوزارة الزراعة الاردنية لما تم مشاهدته من انشطه متنوعة في مجال المراعي والتي تقوم بها وزارة الزراعه الاردنيه بها .. َموكدا استمرار التعاون والتنسيق خلال الفتره القادمه بما يحقق مصالح البلدين في مجال المراعي.

بينما أشاد وزير الزراعه الاردني بما تم من اعمال وتعاون وخاصه انشاء صندوق لدعم الثروه الحيوانيه والمراعي بمشاركه من محافظه مطروح .

وأبدى رغبته في زيارة محافظه مطروح قريبا للاطلاع على إنجازات مشروع المراعي والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال المراعي وغيرها من جهود لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المنشودة.