شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي.. رابط جديد برقم الجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترقب آلاف الطلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي ٢٠٢١، والتي سيتم إعلان نتيجتها نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات مصر.

وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلنت عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجّه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية

وينشر «المصري اليوم» أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 83.9%، حيث تقدم للامتحان 162293 طالبا وطالبة حضر منهم (160432)، نجح منهم (134626) طالبا وطالبة.

واوضح محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالب وطالبة.

وفازت إدارة السيدة زينب التعليمية بأعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77%% ثم إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97% .

ايضا اعتمدت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% في محافظ القاهرة والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6% وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9% .

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسوان 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2021 (الرابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2021 (الرابط )

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2021 ( اضغط هنــــــا)

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يمكن الدخول من هنــــــــــــــا

ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في جميع محافظة مصر اضغط هنــــــــا