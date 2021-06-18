شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالإشتراك مع قسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة الصالحية الجديدة البيطرية، والرقابة التموينية بمديرية التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الصالحية الجديدة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن، كما تم ضبط 2 طن و500 كجم دجاج مجمد، و100 كجم لحوم مجمدة منتهي الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وواحد طن بانيه دجاج و750 كجم مفروم هياكل، و717 كجم بانيه دجاج و948 كجم بيف برجر، و100 كجم دهون مجهولة المصدر، و2 طن و214 كجم كفته سيخ بعبوات لعلامة تجارية مغايرة يتم تعبئتها ببيانات جديدة ماركة تجارية وتاريخ صلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.