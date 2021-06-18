شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 11 إلى 18 يونيو الجاري- أهمها كانت استقبال وزير القوي العاملة محمد سعفان لنظيرة الليبي على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي لبحث تنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، وحضوره اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولقاء وفد شباب التنسيقية بالوزارة، فضلا عن ندوة حزب مستقبل وطن عن «العمل والعمال» في ظل رؤية مصر 2030، وتحصيل 4 ملايين و351 ألفاً و150 جنيها مستحقات العمالة المصرية العائدة من الأردن، وتعيين 4850 شاباً، وصرف 14.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن الوزير، أن الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفاً و328جنيها، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل 21 ألفا و723 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير 147 ألفأً و223 فرصة عمل، والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعا مع الجاليات المصرية، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، حيث استمعت فيه إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان، بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي في تحصيل مستحقات المصريين والعمل على حل مشكلاتهم، وذلك بحضور النواب أميرة صابر أمين سر اللجنة، وسهام مصطفى قطب، وميرال جلال الهريدي، وسهام بشاي عبدة حنين، مجدي جلال عاشور، وحنان عبده الشحات، وغادة غريب محمود، وإبراهيم جميل عويس، وهبة الله سامي، وجيهان محمد ابراهيم، ومحمد عزت القاضي، والدكتور عبدالله على، الدكتورة آيات حسين على، وعلاء الدين عصام، ايلاريا سمير حارص، وأسماء سعد سليم، وعبدالله لاشين .

من جانبه وجه الوزير شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء على إتاحة الفرصة لعرض دور مكاتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن كرامة العامل المصرى خط أحمر في أي دولة في العالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مشيراً إلى أن الوزارة لا تؤلو جهداً في تقديم الدعم القانوني للمصريين في دول العمل من خلال المكاتب العمالية الموجودة بها بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بتلك الدول .

وكشف سعفان عن أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول على مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال .

كما حضر وزير القوى العاملة، ورشة عمل بعنوان «العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030»، بحزب مستقبل وطن، بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين، والنائب محمد صلاح ابوهميلة رئيس الهيئة الوطنية لحزب الشعب الجمهوري، ولفيف من القيادات المجتمعية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ .

وأعلن الوزير في الندوة، أن المشروعات القومية الكبري أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلى 1.5 % سنوياً، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم .

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة القوي العاملة كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض «القائمة السوداء»، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وكشف وزير القوي العاملة عن أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

واستقبل سعفان، على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، عقب وصوله مطار القاهرة الدولي، يرافقه وفد من الحكومة الليبية لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة، بوزير العمل الليبي، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص وزارة القوى العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الالكتروني، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية .

وأوضح سعفان، أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها .

وفى هذا الإطار، عقد وزير القوى العاملة، اجتماعا مهما مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار زيارته للقاهرة حاليا، لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية .

وعلى جانب آخر، التقى وزير القوى العاملة، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصري من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوي العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهي زكى أعضاء مجلس الشيوخ.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكداً استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة في كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصري، في مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة في تدريبه على العديد من الحرف عن طريق الوزارة.

وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسؤولية تعيين الخريجين في كل قطاعات الدولة، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات في القطاعين الخاص والاستثماري، بعد أن تعاظم دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي في أي دولة .

وشدد الوزير على أن الوزارة تضع في اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتي العمل الدولية والعربية، والتي تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها في نواحى العمل المختلفة، مشيرا إلى اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بدأ الاهتمام صورة واضحة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان.

وفي هذا الخصوص أعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة.

كما عقد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

وتابع الوزير تنفيذ الإدارة المركزية للتدريب المهني لأعمال الخطة الموضوعة لها ونسبة الانجاز والتى وصلت لـ 90 %، وكذلك قواعد البيانات التي يتم إعدادها لخريجي عملية التدريب المهني بمراكز التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات .

ووجه الوزير، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة العامة للإتصال النقابي بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة في عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات، وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها .

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و470 ألفاً و805 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 2656 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

ووجه الوزير، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة في محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكين بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى، الأول لصالح زوجة المتوفي صباح عبدالوهاب أحمد درويش، ربة منزل، بمبلغ 12500 جنيه، والثاني لصالح أبناء المتوفى محمد، وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف، بمبلغ 87 ألفاً و500 جنيه، تقوم بصرفه الأم كوصية على أبنائها القصر، من البنك الاهلى اليونانى- فرع ثروت، وذلك سداداً نهائياً للتعويض المستحق للأسرة .

وفي نفس السياق، شمل حصاد الأسبوع تعيين 4850 شاباً، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات دمياط، وشمال سيناء، والسويس، والمنيا، وسوهاج، ومطروح، والشرقية، بلغت 14 مليون، و631 ألفاً و970 جنيه، والتفتيش على 3246 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3138 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3138 عاملا.

كما شهد الحصاد، مواصلة أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته التاسعة بعد المائة بشكل افتراضي، وذلك بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء (كوفيد-19) وذلك بمشاركة 5000 شخص من أنحاء العالم، ووفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيف من المراقبين الدوليين.

ويترأس وفد مصر الثلاثي «حكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال» في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيو الجاري، حيث يناقش على مستوى جلسته العامة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يتناول هذا العام «العمل في زمن كوفيد»، ويركز التقرير على مستقبل العمل، ويقترح في نهاية تقريره مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة (كوفيد- 19).

كما تعقد اللجان المنبثقة عن المؤتمر أعمالها، ومن أهم هذه اللجان الدائمة بالمؤتمر هي لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وتتكون من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتتولى دراسة تقرير لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والمتضمن الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.

كما أعلن سعفان، بدء تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال Reception، وخدمة الغرف والمغسلة والكي، وذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج .

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في أطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP وفندق الهيلتون بالأقصر، مشيرا إلى أن مدة الدورة 6 أسابيع، أربعة أسابيع بالمركز، واسبوعان بفندق هيلتون الأقصر.

كما قامت مديرية القوي العاملة ببورسعيد بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بعقد دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال وسوف تستمر لمدة 3 أسابيع .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن شرح كامل للتعريف بريادة الأعمال ومناقشة المتدربين حول الهدف من الالتحاق بالبرنامج، وشرح لقانون العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل وعقود العمل وحقوق العامل وواجباته والعلاقة بين صاحب العمل والعامل لإنجاح العملية الإنتاجية، فضلا عن شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية ،والتعريف بمخاطر بيئة العمل، بالإضافة إلى تنمية المهارات الريادية، وولد فكرة مشروعك .

كما اختتمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية أولى الدورات التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة على مهنة التبريد والتكييف والتي استمرت لمدة شهرين تم تدريبهم خلالها على مهارات اصلاح وصيانة جميع أنواع المكيفات والثلاجات المتواجدة في السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة إدماج هذه الفئة في سوق العمل للاستفادة من قدراتهم وجهودهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٢٠ .

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 40 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 302 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 278 ألفاً و206 دولاراً ،أي ما يعادل 4 ملايين و351 ألفاً و150 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

كما أصدر وزير القوي العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حادث تعرض المواطن المصري عبدالنبي دشناوي محمد محمود الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت، حيث قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل مما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذي يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير أطمأن على حالة المواطن المصري وتم ابلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل من الإصابات السطحية .

كما تلقى الوزير، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية ملتقي عروض العمل بالدولة إلى مراجعتها للتأكد من صحة العقود.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشف عن أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لحسابات «مجهولة المصدر» تحمل أسماء شركات لاستقدام عمالة من خارج الدولة، وتروّج لاستصدار تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، لمدد تراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، للالتحاق بآلاف فرص العمل الشاغرة في قطاعات متنوعة بالقطاع الخاص، في مختلف إمارات الدولة، وأغلبها في إمارتي أبوظبي ودبي.

كما قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بزيارة لإحدى المكاتب المتخصصة في خدمة الجالية المصرية بايطاليا بمدينة ميلانو، وذلك للوقوف على المشاكل التي تواجه الجالية المصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2021، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبهم ما قد يسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

ونص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

وأخيراً، يصل إلى أرض الوطن جثمان الشاب المصري المتوفى «إسماعيل.م.ل» الذي لقي حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، على رحلة مصر للطيران التي سوف تقلع من مطار مالبينسا بميلانو في السادسة وخمسون دقيقة من مساء اليوم الجمعة ،وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة الحادية عشر مساءً.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدي صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى.

سعفان : تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج

سعفان : تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج

سعفان : تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج

سعفان : تحصيل 1.5 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج