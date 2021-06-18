شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تبحث شروط التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على «الألمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق «كلوب هاوس» وذلك استجابة لطلب عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا لبحث مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج والتواصل المستمر معهم وتلبية احتياجاتهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم استعراض الكثير من الحلول خلال اللقاء، حيث إن القانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين في التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس على المصريين فقط، موضحة أن هناك تواصلا مع المصريين بالخارج لبحث أي قضايا تخصهم، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في مصر لبحث مقترحاتهم التي سيتقدمون بها للوزيرة بعد الانتهاء من صياغتها في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية في إطار احترام الدستور المصري فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفي إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا الاتحادية، مؤكدة أن «الجنسية حقوق وواجبات».

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها في الخارج ومصالحهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترضهم، وأن الاستماع والتواصل بشكل دوري مع مواطنينا بالخارج والسعي لتلبية مطالبهم تمثل الدور المحوري والأساسي لوزارة الهجرة الذي وجدت من أجله، معبرة عن فخرها بالانتماء والارتباط الشديد دومًا للمصريين في الخارج بوطنهم الأم.