شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن عبدالعزيز بحي السويس، بعد صيانته وإعادة تأهيله، بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف المحافظ عبدالمجيد صقر.

وأدي خطبة الجمعة به الشيخ أحمد محمد الشحات، مدير إدارة أوقاف السويس، تحت عنوان «الحج في زمن الأوبئة».

وقال «راضي» إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «الحج في زمن الأوبئة»، وإنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة، اليوم.