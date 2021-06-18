شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين في العودة لمقار عملهم بالخليج .. «الهجرة» تعلن مراكز تلقي لقاح كورونا وتوثيق الشهادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، والذين يحتاجون إلى سرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، أرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قائمة بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة إلى عملهم بالخارج وتوثيق شهادات التطعيم.

وقالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، إن وزارة الصحة قد أخطرت وزارة الهجرة بإتاحة 124 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح، وتحتوي هذه المراكز على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر.

وأضافت : «كنت قد بحثت أيضًا مع وزيرة الصحة والسكان، د. هالة زايد، مسألة توثيق شهادة التطعيم بناء على طلب المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم بالخارج، وتم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات التطعيم وفقًا لطلب عدد من الدول».

كما تقدمت «نبيلة» بخالص الشكر إلى «هالة» على الجهد الضخم المبذول في إطار التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والعمل على توفير جميع الخدمات والإمكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفوري مع هذا الملف، موجهة التحية إلى الكوادر الطبية والمعاونين من الأطقم الفنية، الذين يتصدرون صفوف المواجهة في المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الجمهورية.

وكان عدد من دول الخليج العربي قد اشترطت على جميع المسافرين إليها ضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقي جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا، وأن تكون شهادة التطعيم مُوثَّقة ومُصدَّقًا عليها.