شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وميسى وفرح ابنة علا غانم يتصدرون نشرة "توب 10" الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار عديدة متنوعة شهدها العالم على مدار الساعات الماضية، سواء كانت رياضية أو فنية أو فى مجالات مختلفة، كانت حديث منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، لذا نستعرض أهم وأبرز 10 أخبار منها على مدار اليوم، من خلال نشرة "توب 10" الخليج 365، التى جاءت كالتالى:

1- ألبوم حفل زفاف كاميليا الدفراوى ابنة الفنانة علا غانم

احتفلت الفنانة علا غانم، أمس الخميس، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على "عبد الرحمن علاء رجب"، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، حيث حضرت علا غانم وأسرتها من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام من أجل التجهيز للحفل والانتهاء من كل الترتيبات.









2- الترجى يعلن إصابة حسين الربيع بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة الأهلى

أعلن نادى الترجى التونسى، إصابة لاعبه حسين الربيع، بفيروس كورونا المستجد، فيما جاءت نتائج باقى عناصر الفريق سلبية، وذلك قبل مواجهة الأهلى، مساء غدٍ السبت، فى ذهاب مباريات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



الترجى التونسى

3- اللحظات الأولى لكارثة سقوط تلفريك بعد انقطاع الكابلات فى إيطاليا

سجلت كاميرا مراقبة، مقطعا مصورا ينشر للمرة الأولى للحظة سقوط "التلفريك" الذى سقط بالقرب من بلدة ستريسا الإيطالية فى شمال البلاد وبالقرب من الحدود مع سويسرا، ووقعت هذه الحادثة فى مايو الماضى وأودت بحياة 14 شخصا وبينهم أطفال، حيث كان يغطى التليفريك الطريق من بحيرة ماجورى إلى جبل موتارونى، وقطع الكابل الذى يدعمه.

4- ميسى خارج قائمة الأرجنتين الأولية فى أولمبياد طوكيو ومواجهة مصر

أعلن فيرناندو باتيستا، المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، عن القائمة الأولية لراقصى التانجو التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت غياب الأسطورة ليونيل ميسى نجم برشلونة الاسبانى، الذى يشارك حاليا رفقة المنتخب الأول فى بطولة كوبا أمريكا، ووفقا للقائمة التى تم الإعلان عنها لم تشهد وجود ميسى، ويبدو أن قرار مُشاركته من عدمه سيكون بعد نهاية خوضه منافسات كوبا أمريكا.



ميسى

5- مسعف بريطانى يتوجه لموقع تصادم 3 سيارات فيفاجأ بوفاة ابنته فى الحادث

أدى رجل طوارئ بريطانى يدعى أدريان سميث، أصعب مهمة له فى تاريخ عمله، عندما تم استدعاؤه لمعاينة حادث تصادم 3 سيارات، ليكتشف أن إحدى الضحايا هى ابنته "إيلا"، وذلك فى الحادث الذى وقع على طريق ريفى فى هافرفوردويست، بعد وداعها له قبل ساعات من خروجها مع خطيبها.



المسعف مع زوجته وابنته الراحلة

6- خرائط بأماكن جميع دور الناشرين المشاركين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ننشر نتيجة قرعة تسكين الناشرين المصريين والعرب داخل صالات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ52، المقرر انطلاقه يوم 30 يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".



إحدى خرائط معرض الكتاب

7- الولايات المتحدة تحطم الرقم القياسى فى ارتفاع درجات الحرارة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا غير مسبوقا بدرجات الحرارة، حيث اقتربت ولايتا أريزونا ونيفادا الأمريكيتان من تحطيم الرقم القياسى لدرجات الحرارة المرتفعة، حيث شهدت مدينة فينيكس فى ولاية أريزونا موجة حارة بلغت 46 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر فى الارتفاع.

التعافى من فيروس كورونا يتطلب اتخاذ الخطوات الصحيحة فى الوقت المناسب، حتى يكون طريقك إلى الشفاء أسهل، ووفقًا للخبراء، فإن مفتاح التعافى بشكل أسرع هو تعديل النظام الغذائى وإضافة الأطعمة المغذية والصحية التى تساعد فى تحسين المناعة.

9- الأكثر متابعة على كوكب الأرض.. رونالدو يصل إلى 300 مليون متابع على إنستجرام

واصل الأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالى ونادى يوفنتوس الإيطالى، تحطيم الأرقام القياسية التى اعتاد أن يحققها، سواء داخل أو خارج ملاعب كرة القدم، حيث شهدت الساعات الأخيرة وصول حساب الدون إلى 300 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



رونالدو

10- فيس بوك يستعد لطرح ميزة "البودكاست" الأسبوع المقبل

يستعد عملاق الشبكات الاجتماعية فيس بوك لتقديم ميزة جديدة الأسبوع المقبل، فوفقًا لتقرير عبر الإنترنت، يخطط فيس بوك لطرح ميزة بودكاست الأسبوع المقبل.